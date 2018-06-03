حجم مدخرات المصريين بعد تعويم الجنيه.. أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحىمحمد الباز فى "رأى عام" على TEN يستضيف الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام" على قناة TeN، فى الواحدة صباحا، الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور.ومن المقرر أن يتحدث "الباز" خلال الحلقة عن حياته الشخصية والجوانب الإنسانية وعاداته في رمضان مع الأسرة والأهل.رئيس ب

رحاب صبحى

محمد الباز فى “رأى عام” على TEN

يستضيف الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج “رأي عام” على قناة TeN، فى الواحدة صباحا، الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور.

ومن المقرر أن يتحدث “الباز” خلال الحلقة عن حياته الشخصية والجوانب الإنسانية وعاداته في رمضان مع الأسرة والأهل.

رئيس بنك مصر فى “نجوم الإدارة” على المحور

تستضيف الإعلامية منال السعيد، مقدمة برنامج “نجوم الإدارة” على قناة المحور الفضائية، في الرابعة عصرا ، محمد الإتربي رئيس بنك مصر.

ويتحدث الإتربي عن تجربة قيادة ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر، ويكشف حجم ودائع ومدخرات المصريين بعد تعويم الجنيه، وكواليس إطلاق حملة “طلعت حرب راجع”، ومصير السوق السوداء للعملة في مصر، وأبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويقيم أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.

نشيد محمد صلاح لاعبنا الدولى موضوع “حلى ودنك” على الناس

يستضيف الإعلامي عبدالفتاح مصطفى مقدم برنامج “حلي ودنك” على قناة الناس، فى الحادية عشرة مساءً، الشيخ طارق عبدالرحمن صاحب نشيد محمد صلاح لاعبنا الدولي، والمنشد محمد نشأت، في حلقة خاصة عن تواصل الأجيال، ومدى استفادة الأجيال الجديدة من فن “الإنشاد الديني”.

تحكم سوق الإعلانات فى الدراما المصرية ببرنامج “من ماسبيرو” على الثانية

يحل الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ضيفا على برنامج “من ماسبيرو”، الذي يذاع في الواحدة صباحا على شاشة القناة الثانية.

ويدور الحوار حول تحكم سوق الإعلانات في الدراما المصرية، وردود فعل المشاهدين على زيادة الفترات الإعلانية في مسلسلات رمضان، وموقف المجلس الأعلى للإعلام من هذه التجاوزات في المدد الإعلانية والتي تجاهلات القرارت السابقة بهذا الخصوص.

البرنامج من تقديم أمنيه مكرم وعاطف كامل وإخراج عماد عبدالحميد.