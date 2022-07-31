حجم محفظة قروض البنك الزراعي يسجل 60.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي

بلغ حجم محفظة القروض داخل البنك الزراعي المصري نحو 60.288 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 56 مليار جنيه بنهاية 2021 بنسبة نمو بلغت 7%.

وأظهرت مؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي، أن محفظة الودائع شهدت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة نمو بلغت 24% لتقفز من 92 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021 وتصل لأكثر من 119.329 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت المؤشرات أن البنك حقق نمواً ملحوظاً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 70% من محفظة القروض نظرا لأهمية هذه المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تماشيا مع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم هذا القطاع الحيوي.