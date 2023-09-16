حجم قطاع الحوسبة في الصين يتجاوز 362 مليار دولار خلال 2022

ذكر مؤتمر الحوسبة العالمي 2023، الذي افتتحت أعماله يوم الجمعة الماضي في مدينة تشانغشا، بمقاطعة هونان بوسط الصين، أن حجم صناعة الحوسبة في الصين بلغ 2.6 تريليون يوان (حوالي 362.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، وفقا لوكالة شينخوا.

وقال تشاو تشي قوه، كبير المهندسين بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية: “إن الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد أحدث تحولاً في نمط التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأشار تشاو إلى أن تكنولوجيا الحوسبة وصناعة الحوسبة تُظهران حيوية قوية وإمكانات لا تحصى من خلال الابتكار التجريبي، كما أنهما تقودان التحول الرقمي في جميع المجالات.

وذكر كتاب أبيض أصدرته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال المؤتمر، أنه وعلى مدى السنوات الست الماضية، شحنت الصين أكثر من 20.91 مليون خادم عام و820 ألف خادم ذكاء اصطناعي.

من جانبه، قال تشو جين جيون، نائب المدير العام لشركة الإلكترونيات الصينية، إنه ينبغي الاهتمام بتطوير قوة حوسبة مستقلة وآمنة ومتقدمة، وبناء مجموعات تكنولوجيات ومنتجات ذات ارتباط أوثق، وتشكيل نظام صناعي تنافسي.

ويركز المؤتمر الذي يُقام تحت موضوع “حساب العالم لخلق عصر جديد – تغييرات جديدة في صناعة الحوسبة”، يركز على مجالات مثل الحوسبة المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي والمجتمعات الذكية.