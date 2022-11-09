حجم تمويلات مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 10 مليارات جنيه

أعلن محمد علي-الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، أن حجم تمويلات المصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة سيصل إلى 10 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، أما لتمويلات الشركات الكبرى فسيصل إلى 45 مليار جنيه.

وأضاف، خلال مؤتمر الافتراضي الذي جاء تحت عنوان «دور الصيرفة الإسلامية في تحسين الحياة الاجتماعية والمالية – التحديات والفرص الرئيسية التي تضمن الاستدامة والنمو»، أن معدل التمويل في المصرف وصل إلى 65% وهو الأعلى تقريبًا.

وأكد أن المصرف يساهم في التنمية بداية من المايكرو فاينانس وصولًا إلى المجالات الأكبر والأوسع نطاقًا، مشيرًا إلى أن المصرف أسس إدارة خاصة بالاستدامة، وهناك توجيه من البنك المركزي بأخذها على محمل الجد أكثر.