حجم تداول غير مسبوق لمحطة حاويات دمياط

تواصل شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بميناء دمياط تحقيقها لأرقام قياسية جديدة ، بعدما حققت أعلى إنتاجية شهرية غير مسبوقة وذلك خلال شهر يونيو 2023 حيث بلغ إجمالي التداول 165,260 حاوية مكافئة .

وحسب بيانات الشركة التي حصلت عليها “المال” فإنه بانتهاء العام المالي (2022 – 2023) حققت الشركة حجم تداول غير مسبوق من قبل منذ إنشائها حيث تم تداول قرابة 1,500,000 حاوية مكافئة خلال العام المالي الماضي مقارنة بتداول عدد 1,100,000 حاوية مكافئة في العام المالي (2021 – 2022) بنسبة زيادة قدرها 36 % ، حيث استقبلت محطة حاويات دمياط خلال العام المالي الماضي عدد (917) سفينة أم / فيدر بنسبة زيادة قدرها 9 % عن عدد السفن التي ترددت على المحطة خلال العام الماضي البالغ عدد (844) سفينة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل والدعم المستمر من الشركة القابضة للنقل البحري والبري وصولاً بمصر لتكون أحد أهم نقاط إرتكاز النقل البحري في المنطقة.

وبدوره أكد اللواء بحري أ.ح دكتور/ رفيق جلال – العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات أن المحطة تعلن جاهزيتها للمنافسة لتكون من أقوى محطات تداول الحاويات في منطقة شرق البحر المتوسط وذلك تماشيا مع سياسة الدولة لتكون مصر مركزا لوجستيا عالميا .



وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م وبدأت التعامل مع أكبر الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات في البحر المتوسط في فترة التسعينيات.

وعن هيكل رأس المال تمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري نسبة 42% من الأسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة 25% وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة 20% وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3% بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة 3% من رأس مال الشركة.