حجم تجارتها 15 مليار دولار سنويًا.. بنك مصر يستثمر في شركة تكنولوجيا مالية لصناعة الملابس

نجحت شركة” آجل”، أول منصة رقمية من نوعها في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية بمصر، في الانتهاء بنجاح من إتمام جولة تمويل أولية بمبلغ غير معلن مكون من سبعة أرقام دولار.

وقاد الجولة التمويلية شركات رأسمال المخاطر الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، Plus Venture Capital +VC)) ،Seedstars International Ventures وFlat6labs، بالإضافة إلى شركة SEEDRA Ventures وبنك مصر، ومستثمرين ملائكية أخريين.

تعمل شركة “آجل” على توفير خيارات تمويلية بديلة تعتمد على الحلول التكنولوجية عبر منصة رقمية مستحدثة لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. حيث تقوم الشركة، بتطوير منتجات تمويل رقمية متخصصة وغير نقدية، تتوافق مع الشريعة الإسلامية، تشمل نموذج المرابحة كنموذج لتمويل الشراء.

تأسست شركة “آجل” في أكتوبر 2021، حينما أدرك مؤسسيها عبد الرحمن سعيد، وأحمد الشربيني، الفرصة الكامنة في توفير خيارات تمويلية بديلة تتناسب مع المعتقدات الاجتماعية والثقافية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، من خلال العمل على إعادة هيكلة الخدمات المالية التقليدية.

تدور استراتيجية شركة “آجل” حول تمكين التجار من الحصول على التمويل اللازم لاقتناء السلع والمواد المطلوبة لتجارتهم بطريق الائتمان عن طريق شبكتها الموجهة لصناعة الأعمال التجارية بين الموردين. كما تساعد المنصة الموردين في زيادة مبيعاتهم من خلال توفير القدرة على البيع بالائتمان بالإضافة إلى إدارة معاملاتهم التجارية بسهولة من خلال التطبيق.

في العام الأول لعملياتها، استهدفت شركة “آجل” صناعة الملابس الجاهزة التي تقدر حجم التجارة فيها بقيمة 15 مليار دولار سنويًا في مصر، حيث أسست أكبر شبكة تمويل متخصصة للموردين في قطاع الملابس.

تخطط الشركة لتوسيع خدماتها وانشطتها لصناعات أخرى عالية المرابحة، لتستهدف أسواق تبلغ قيمتها مبلغ 85 مليار دولار سنويًا من اجمالي الناتج القومي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عبد الرحمن سعيد معلقاً على الجولة التمويلية: “نفخر بدعم من كبار المستثمرين الإقليميين، الذين يقدمون لنا ليس فقط الدعم المالي، ولكن أيضًا الخبرة والمعرفة الصناعية الثمينة. إن ثقتهم في نموذج عملنا سوف تمكنا من تحقيق أهدافنا وتطوير عملياتنا إلى المستوى التالي”.

وأضاف “سعيد” ان الجولة التمويلية الاخيرة سوف تساعد شركة “آجل” على سرعة التحول إلى مؤسسة مالية غير مصرفية مرخصة كما تسرع وتيرة تطوير المنتجات المقدمة لتلبية متطلبات قاعدة العملاء المتزايدة، وتوسيع نطاق عملها إلى المدن الرئيسية في مصر.

وكشف الرئيس التنفيذي ل”آجل” ان شركته وبالتعاون مع مصرف أبوظبي الاسلامي يخططان لإطلاق بطاقة مصرفية بما يمكنها من تقديم خدمات متنوعة لعملائها.مضيفاً، ان نمو الشركة يتوافق مع رؤية مصر 2030 للشمول المالي ويدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.