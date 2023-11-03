«حجم المتبقي 20%».. الهلال الأحمر المصري: اقتراب انتهاء مخزون المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

طالب الرئيس التنفيذي بإرسال المزيد من المساعدات

«حجم المتبقي 20%».. الهلال الأحمر المصري: اقتراب انتهاء مخزون المساعدات الإنسانية لأهالي غزة
محمد مجدي

محمد مجدي

11:51 م, الجمعة, 3 نوفمبر 23

قال الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إنه دخل تم حتى الآن 370 شاحنة إلي قطاع غزة، عبر معبر رفح البري المصري، تحمل حمولة بحجم 7 آلاف طن.

وأضاف أن مطار العريش الدولي استقبل حتى الآن 72 طائرة من 17 دولة و13 منظمة دولية.

وأكد “الناظر” -خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر- أن مخزون المساعدات والمعونات الخاصة لأهالي قطاع غزة قارب على النفاد، والمتبقي حاليًا نحو 20% فقط.

وطالب الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، الدول وكافة المنظمات والجمعيات الأهلية والعاملة في مجال المساعدات بإرسال المزيد من تلك المساعدات لأهل قطاع غزة.

محمد مجدي

محمد مجدي

11:51 م, الجمعة, 3 نوفمبر 23