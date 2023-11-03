«حجم المتبقي 20%».. الهلال الأحمر المصري: اقتراب انتهاء مخزون المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

قال الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إنه دخل تم حتى الآن 370 شاحنة إلي قطاع غزة، عبر معبر رفح البري المصري، تحمل حمولة بحجم 7 آلاف طن.

وأضاف أن مطار العريش الدولي استقبل حتى الآن 72 طائرة من 17 دولة و13 منظمة دولية.

وأكد “الناظر” -خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر- أن مخزون المساعدات والمعونات الخاصة لأهالي قطاع غزة قارب على النفاد، والمتبقي حاليًا نحو 20% فقط.

وطالب الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، الدول وكافة المنظمات والجمعيات الأهلية والعاملة في مجال المساعدات بإرسال المزيد من تلك المساعدات لأهل قطاع غزة.