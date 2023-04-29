حجم التجارة الدولية للسلع والخدمات في الصين يتجاوز نصف تريليون دولار خلال مارس`

أظهرت بيانات أن إجمالي حجم التجارة الدولية للسلع والخدمات في الصين بلغ حوالي 3.94 تريليون يوان، أو ما يساوي 570.5 مليار دولار أمريكي، في مارس 2023، بزيادة 2 % على أساس سنوي، وفقا لوكالة شينخوا.

وبلغت صادرات السلع حوالي 1.85 تريليون يوان، واقتربت الواردات من 1.51 تريليون يوان، مما أدى إلى فائض قدره 344.1 مليار يوان، وفقا للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وبلغ إجمالي صادرات الخدمات 226.4 مليار يوان الشهر الماضي، وبلغت واردات الخدمات 346.1 مليار يوان، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 119.7 مليار يوان.

وكشفت البيانات أن قطاع النقل كان أكبر مساهم في تجارة الخدمات، حيث بلغ حجم التجارة في هذا القطاع 153.5 مليار يوان.

على صعيد آخر، سجل مؤشر نينجبو الصيني للشحن بالحاويات ، والذي يعكس اتجاه أسعار الشحن في أكثر الموانئ ازدحاماً في الصين لسوق شحن الحاويات الدولية، سجل 714.2 نقطة أمس الجمعة، بانخفاض 4.3 % مقارنة بالأسبوع الماضي.

ويتم إصدار المؤشر المذكور أسبوعيا من قبل بورصة نينجبو للشحن، الواقعة في ميناء نينجبو-تشوشان في مقاطعة تشجيانج بشرقي الصين.

ويحسب المؤشر ويسجل أسعار شحن الحاويات لـ21 طريقاً مغادراُ من ميناء نينجبو-تشوشان، بما في ذلك المؤشر المركب و21 مؤشراً لطرق فرعية.