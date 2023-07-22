حجم التجارة الخارجية لشانغهاي يسجل 280 مليار دولار خلال النصف الأول

أظهرت بيانات أنه خلال النصف الأول من هذا العام، نمت التجارة الخارجية لشانغهاي بنسبة 11.4% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من تريليوني يوان (حوالي 280 مليار دولار أمريكي)، مسجلة رقما قياسيا لهذه الفترة من العام، وفقا لوكالة شينخوا.

جدير بالذكر أن الشركات الخاصة في المدينة ساهمت بأكثر من نصف النمو القوي للتجارة الخارجية خلال هذه الفترة، مما يشير إلى زيادة بنسبة 20.7% على أساس سنوي في الواردات والصادرات، بوتيرة أسرع من الشركات الممولة من الخارج والمملوكة للدولة.

وتشير سلطات الجمارك المحلية إلى أن القطاع الخاص في شانغهاي حقق قيمة استيراد وتصدير إجمالية بلغت حوالي 3.54 مليار يوان كل يوم خلال هذه الفترة، ما يوضح أهمية القطاع كمسرع مهم لنمو التجارة الخارجية المستمر للمدينة.

ومن الإجمالي، بلغت صادرات شانغهاي أكثر من 846 مليار يوان في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة 15.2% على أساس سنوي، في حين بلغ إجمالي وارداتها 1.25 تريليون يوان، بزيادة 9.1% على أساس سنوي.