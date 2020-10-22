اقتصاد وأسواق

حجم التجارة الخارجية لبكين يبلغ 31.45 مليار دولار في سبتمبر

زيادة الاستثمارات الصينية في دول الحزام والطريق
أيمن عزام 12:47 ص, الجمعة, 23 أكتوبر 20 12:47 ص, الجمعة, 23 أكتوبر 20

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 ذكرت بيانات صادرة عن الجمارك في بكين أن التجارة الخارجية لبكين زادت بواقع 5.6 بالمئة على أساس شهري لتصل إلى ما يقرب من 209.5 مليار يوان.

وبلغت التجارة الخارجية لبكين ما يقرب من (31.45 مليار دولار أمريكي) في شهر سبتمبر الماضي وهو الشهر الرابع على التوالي.

التجارة الخارجية لبكين

 وبسبب تأثير فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، انخفض إجمالي حجم الواردات والصادرات في بكين إلى أقل من 200 مليار يوان في أبريل الماضي، غير أنه بينما بدأ الاقتصاد ينشط، تحشد التجارة الخارجية للمدينة قواها.

وفي شهر سبتمبر، ارتفعت الواردات بكين بواقع 7.3 بالمئة على أساس شهري لأكثر من 174.5 مليار يوان.

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وظلت الصادرات عند 34.95 مليار يوان وبانخفاض 2.5 بالمئة عن الشهر الماضي، بحسب جمارك بكين.

وسجلت واردات السيارات والإمدادات الطبية والعقاقير والنحاس المجلفن وغير المصقول والمواد النحاسية أداء قويا.

ووصلت واردات السيارات إلى 20.84 مليار يوان بارتفاع 36.7 بالمئة على أساس سنوي، وهو رقم قياسي في الصادرات الشهرية هذا العام.

وسجلت صادرات الهواتف المحمولة والمنسوجات والملابس والدوائر المتكاملة نموا قويا في شهر سبتمبر.

ووصلت صادرات الهواتف المحمولة إلى 6.18 مليار يوان لتحقق نموا على أساس سنوي بواقع 63.6 بالمئة وهو ما يشكل 17.7 بالمئة من إجمالي الصادرات.

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وأظهرت الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية والخاصة نشاطا مستمرا فى سبتمبر.

وارتفعت صادرات وواردات الشركات ذات الاستثمار الأجنبي بواقع 19.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 56.62 مليار يوان، ما يشكل 62.3 بالمئة من الإجمالي.

منظمة التجارة العالمية

ووصل الاستثمار الأجنبي للشركات الخاصة إلى 20.8 مليار يوان ، بزيادة سنوية نسبتها 5.5 بالمئة.

وفي أول تسعة أشهر من هذا العام، انخفضت التجارة الخارجية في بكين بواقع 18.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.73 تريليون يوان.

زيادة الاستثمارات الصينية في دول الحزام والطريق

وقالت وزارة التجارة الصينية إن استثمارات الصين المتجهة للخارج كانت مستقرة بشكل عام خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري.

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وذلك رغم جائحة  فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وعوامل أخرى أدت إلى انخفاض الاستثمارات عبر الحدود عالميا.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي، إن الشركات الصينية قامت بزيادة الاستثمارات في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق خلال هذه الفترة.

وارتفعت الاستثمارات غير المالية المباشرة بنسبة 29.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 13.02 مليار دولار أمريكي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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