حجم الاستثمارات بين مصر والصين يرتفع بنسبة 83.4% بإجمالى 190 مليون دولار

قال زو زينشنغ، المستشار الجديد بالمكتب الاقتصادى والتجارى بالسفارة الصينية بالقاهرة، إن بلاده هى الدولة الأكثر نشاطًا للاستثمار بمصر فى السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه وفقًا للإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية، بلغ حجم استثمارات بلاده المباشرة الجديدة فى مصر نحو 190 مليون دولار فى عام 2020، بزيادة سنوية قدرها 83.4%، وهو رقم قياسى.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المال»، أنه فى الوقت الحاضر يبلغ إجمالى حجم مخزون الاستثمار المباشر حوالى مليار دولار أمريكى.

وتابع أنه حتى لو تأثرت الشركات الصينية بالوباء، فإنها لا تزال مهتمة للغاية بالاستثمار فى مصر، لافتًا إلى أن الاستثمارات الجديدة تشمل قطاعات النفط والغاز والموانئ والمنسوجات والألياف الزجاجية والأجهزة المنزلية والزراعة والعديد من المجالات الأخرى.

وأضاف أن هذه الاستثمارات الجديدة لا تلبى احتياجات التنمية الصناعية فى مصر فحسب، بل توفر أيضًا فرص عمل وتزيد الضرائب وتقدم مساهمات إيجابية فى احتياطى النقد الأجنبى من خلال الصادرات وبناء القدرات للجانب المصرى.

ومن أبرز المشروعات الصينية العاملة محليا مشروع حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة «تيدا السويس» للتعاون الاقتصادى الصينى المصرى ومشروع القطار المكهرب بمدينة العاشر من رمضان وغيرها من المشروعات.