حجم استثمارات «المصرف المتحد» في البنية التكنولوجية تبلغ 600 مليون جنيه

قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ، إن مصرفه ضخ 600 مليون جنيه استثمارات فى البنية التحتية التكنولوجية حتى الآن.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المصرف المتحد يخطط لزيادة المحفظة الائتمانية إلى 23 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري، مقارنة مع 20 مليارا بنهاية فبراير الماضي.

وأشار إلى أن ودائع المصرف المتحد زادت بنحو 6 مليارات جنيه، لتسجل 45 مليارا نهاية فبراير الماضى مقابل 39 مليارا نهاية يونيو السابق عليه.

وذكر أن حجم تمويلات المصرف المتحد لصالح قطاعى الصناعة والمقاولات ضمن مبادرة البنك المركزى بعائد %8 بلغ 1.7 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزى للصناعة والزراعة والمقاولات بفائدة %8 تعد إحدى المبادرات المهمة التى طرحها لدعم القطاع الخاص، إذ إن سعر الفائدة يعد تنافسيا للغاية مقارنة مع سعر فائدة السوق.

وكانت الجمعية غير العادية للمصرف المتحد قد أقرت زيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه عقب موافقة «المركزى» وبذلك يكون من أوائل البنوك التى توافقت مع القانون رقم 194 لسنة 2020.

وشهد المصرف المتحد زيادة رأسماله من 3.7 إلى 5 مليارات جنيه بتمويل مباشر من أرباحه المحتجزة لهذا الغرض ، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9 مليارات، وافتتح 3 فروع جديدة خلال 2021 فى القاهرة والدقهلية ليصل الإجمالى إلى 68 فرعاً.

وموّل المصرف المتحد أول عميل يحصل على تمويل متناهى الصغر عبر محفظة «UB» الرقمية من فرعه بالزقازيق، إذ قام العميل بصرف قيمة التمويل ويسدد أقساطه شهريا عبر المحفظة.

ويعمل المصرف على دعم الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية للمصريين خاصة الشباب من خلال مراكز رواد النيل الثلاثة التابعة له، بكل من القاهرة والدقهلية والمنيا.