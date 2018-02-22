حجز 1213 وحدة في مشروع إسكان المصريين بالخارج



بدور إبراهيم:



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد الوحدات السكنية التي تم حجزها مبدئياً بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج، حيث وصل إلى 1213 وحدة، منذ بدء الحجز بالموقع الإليكتروني لصندوق التمويل العقارى 4 فبراير الجارى، وحتى أمس الأول الثلاثاء 20 فبراير، موضحاً أنه يمكن حجز نفس الوحدة السكنية من قبل أكثر من مواطن، كما يمكن للمواطن حذف الحجز ما دام التخصيص لم يتم.



وأكد أن مدينة العبور استمرت في الصدارة حيث تم حجز 784 وحدة بها، تليها منطقة سيدى عبدالرحمن بمحافظة مطروح، حيث تم حجز 89 وحدة بها، من إجمالي 180 وحدة تم طرحها بالمنطقة.



وأوضحت مي عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أنه تم فتح باب الحجز لـ18061 وحدة سكنية جاهزة للاستلام (غرفتين وصالة و3 غرف وصالة)، بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج بنظام التمليك في المحافظات، والمدن الجديدة، من خلال الموقع الإليكتروني لصندوق التمويل العقارى www.mff.gov.eg، منذ 4 فبراير الجاري، موضحة أن الموقع الإليكتروني يتيح لمن يرغب في الحجز إمكانية تصفح جميع البيانات الخاصة بالمشروع (الخرائط – الصور – المواقع – التصميمات) ليتمكن من الاختيار بحرية بين البدائل المُتاحة، بما يضمن تحقيق رغبته الكاملة، ويتلاءم مع طبيعة عمل المواطنين خارج البلاد.



وأكدت مى عبدالحميد أن من يرغب في الحجز من المصريين العاملين بالخارج، يجب عليه الاطلاع على جميع الشروط المنشورة بالموقع الإليكتروني قبل بدء عملية التسجيل والحجز، للتأكد من مدى انطباق الشروط عليه، موضحة أن الاشتراطات العامة للحجز، التى حددها الصندوق، تتضمن ما يلي: أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، ولديه جواز سفر مصري ساري، وأن يكون من العاملين بالخارج، وأن يكون مستند الإقامة للحاجز بالخارج سارياً، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة فى كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد، وفي حالة تخصيص الوحدة السكنية لا يحق للعميل التقدم بالمراحل اللاحقة للمشروع للحصول على وحدة أخري.



وقالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري: على المتقدم أن يقر بأنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً عن ذلك، مشيرة إلى أن التخصيص شخصي، ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل أخر، وأن الوحدات السكنية مُخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة السكنية بأى نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المُقيدة للملكية طوال فترة السداد إلا بموافقة كتابية من صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف الإدارية المقررة.



وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحجز، أوضحت مى عبدالحميد، أنها تتضمن ما يلي: صورة كل من (جواز السفر المصري للحاجز، وجواز السفر المصري للزوج أو الزوجة، والإقامة) على أن تكون هذه المستندات سارية، إضافة إلى صورة من مستند إثبات الحالة الاجتماعية (وثيقة الزواج / وثيقة الطلاق / شهادة الوفاة).



وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري إلى أن الوحدات المطروحة في المحافظات والمدن التالية: مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، ومدينة العبور (غرفتين وصالة) بمحافظة القليوبية، ومنطقتي (طامية – هوارة) بمحافظة الفيوم، ومنطقة مطاي بمحافظة المنيا، ومناطق (مدينة أسيوط الجديدة – البداري – أبنوب – ساحل سليم – منقباد) بمحافظة أسيوط، ومنطقتي (مدينة سوهاج الجديدة – حي الكوثر) بمحافظة سوهاج، ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا، ومدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ومنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، ومنطقتي (القصير – مرسى علم) بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقتي (الحمام – سيدي عبدالرحمن) بمحافظة مطروح.



وقالت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: يكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار الأمريكي، وفقاً للقيم المالية المُعلن عنها بالموقع الإليكتروني للمشروع، بما يعادل أسعار صرف الدولار / الجنيه السارية، بحيث لا يجوز التحويل من حساب العميل بأحد البنوك داخل جمهورية مصر العربية، ويتم سداد / تحويل دفعة مقدمة قيمتها 25% من إجمالي ثمن الوحدة، علي أن يُسدد الباقي علي 3 أقساط سنوية بالدولار الأمريكي محملة بالفوائد البنكية.



وقالت مى عبدالحميد: يبدأ التخصيص بعد شهر تقريباً من غلق باب الحجز، للتأكد من عدم سبق استفادة الحاجز أو الأسرة “الزوج – الزوجة – الأولاد القصر” بوحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ضمن برنامج الإسكان الإجتماعي، وفي حالة ثبوت سبق الاستفادة يتم إلغاء الحجز ورفض التخصيص، مشيرة إلى أن التخصيص يتم آلياً على الموقع الإليكتروني بحيث تُخصص الوحدة السكنية وفقاً لأسبقية تحويل مبلغ مقدم الحجز (بالدولار)، فى حالة انطباق الشروط على الحاجز، ويتم تسليم الوحدة لصاحب الشأن دون غيره فى الموعد المُحدد بالإعلان لتسليم الوحدات السكنية بالموقع الإليكتروني للمشروع، بشرط سداد مبلغ وديعة الصيانة قبل الاستلام.



وأعلنت أن أولوية الحجز والتخصيص لأسبقية التحويل البنكي لمبلغ الدفعة المقدمة (تاريخ وتوقيت إيداع القيمة بحساب الصندوق بالبنك المركزي المصري)، وفي حالة التحويل لمبلغ الدفعة المقدمة لنفس العميل على أكثر من مرة تؤخذ أولوية الحجز والتخصيص وفقاً لآخر تحويل من العميل، واكتمال إجمالي مبلغ الدفعة المقدمة، مشيرة إلى أنه في حالة اكتشاف أن الحاجز أو الأسرة (الزوج / الزوجة) متقدم للحصول علي وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ومستحق لها، ولم يتم استكمال إجراءات التخصيص بها، يتم إيقاف التخصيص ببرنامج الإسكان الاجتماعي، واستكمال إجراءات التخصيص بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج.



وقالت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري: يتم إلغاء الحجز عندما يكون تاريخ التحويل البنكي من الخارج لمبلغ الدفعة المقدمة قبل بدء تاريخ فتح باب الحجز أو بعد انتهائه، وفي حال الرغبة بسداد كامل قيمة الوحدة السكنية بعد التخصيص، يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة علي أن تحول بالقيمة – بعد الخصم – المعادلة بالدولار الأمريكي، والتي ستُحدد بالموقع الإليكتروني للصندوق، أو التي تُرسل للحاجزين برسالة إليكترونية باستخدام البريد الإليكتروني لكل حاجز تم تسجيله علي الموقع الإليكتروني للمشروع، وذلك قبل استلام الوحدة السكنية.



وبشأن أسعار الوحدات المطروحة للحجز وأماكنها بالمحافظات، قالت مى عبدالحميد، إنها كالتالى: محافظة الإسكندرية بها 1992 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدور الأرضي 195 ألف جنيه، ومحافظة القليوبية بها 1000 وحدة (غرفتين وصالة) بمدينة العبور، سعر الوحدة بالدور المتكرر 205 آلاف جنيه، وبالدور الأرضي 190 ألف جنيه، ومحافظة الفيوم (بها 912 وحدة بطامية – 1144 وحدة بهوارة)، سعر الوحدة بمدينة طامية بالدور المتكرر 185 ألف جنيه، وبالدور الأرضي 175 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة هوارة بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدور الأرضي 165 ألف جنيه، ومحافظة المنيا بها 440 وحدة بمدينة مطاي، سعر الوحدة بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدور الأرضي 195 ألف جنيه، ومحافظة أسيوط (بها 2184 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة – 432 وحدة بالبداري – 288 وحدة بأبنوب – 408 وحدات بساحل سليم – 810 وحدات بمنقباد)، سعر الوحدة بمدينة أسيوط الجديدة بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدور الأرضي 195 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة البداري بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدور الأرضي 165 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة أبنوب بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدور الأرضي 195 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة ساحل سليم بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدور الأرضي 165 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة منقباد بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدور الأرضي 195 ألف جنيه، ومحافظة سوهاج (بها 1176 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة بجوار ابني بيتك – 144 وحدة بحي الكوثر بالمنطقة المثلثة – 480 وحدة بحي الكوثر بالمنطقة الصناعية – 288 وحدة بحي الكوثر بالمنحة الإماراتية)، سعر الوحدة بمدينة سوهاج الجديدة بالدور المتكرر 200 ألف جنيه، وبالدور الأرضي 185 ألف جنيه، وسعر الوحدة بحي الكوثر بالدور المتكرر 200 ألف جنيه، وبالدور الأرضي 185 ألف جنيه، ومحافظة قنا بها 432 وحدة بمدينة قنا الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدور الأرضي 195 ألف جنيه، ومحافظة الأقصر بها 4248 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدور الأرضي 165 ألف جنيه، ومحافظة أسوان بها 912 وحدة بمدينة كوم أمبو، سعر الوحدة بالدور المتكرر 225 ألف جنيه، وبالدور الأرضي 200 ألف جنيه، ومحافظة البحر الأحمر (بها 96 وحدة بالقصير – 156 وحدة بمرسى علم)، سعر الوحدة بمدينة القصير بالدور المتكرر 250 ألف جنيه، وبالدور الأرضي 220 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة مرسى علم بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدور الأرضي 195 ألف جنيه، ومحافظة مطروح (بها 339 وحدة بالحمام – 180 وحدة بسيدي عبدالرحمن)، سعر الوحدة بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدور الأرضي 195 ألف جنيه.​