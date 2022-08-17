حجز محاكمة طالب الدقهلية المتهم باغتصاب أمل لجلسة 13 سبتمبر

قررت محكمة جنح النقض الدائرة العاشرة حجز طعن النيابة العامة ضد حكم محكمة الجنح ببراءة طالب متهم باغتصاب زميلته وإنجاب طفلة منها، والمعروفة إعلاميا بقضية أمل فتاة الدقهلية لجلسة ١٣ سبتمبر الحكم.

وحضر المتهم جلسة اليوم تنفيذا لقرار هيئة المحكمة الصادر بالجلسة الماضيه بضبطه وإحضاره، وذلك بعد تغيب حضوره خلال جلسات سابقة، مما جعل المحكمة تصدر قرارا بضبطه وإحضاره.

كانت النيابة العامة قد استأنفت حكم بعد صدوره ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف بالبراءة ، فطعنت على الحكم أمام محكمة النقض وضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابَه تفصيلًا بعد دراستها حكمَ البراءة ورفض الاستئناف.

يذكر أن النائب العام أمر في سبتمبر 2020 بالتحقيق مع المتهم بمواقعة المجني عليها أمل عبد الحميد كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.

فبعدما استجوبت النيابة العامة المتهم، وعرضته على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها، أثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كُشِف عنها مع البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، مما يَثبت معَهُ كونُ الطفلة المذكورة ابنة لهما، وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، والذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه.

يذكر أن هذه القضية قد قضت محكمة الجنح ببراءة المتهم عما أسند إليه من تهمة اغتصاب أمل، فتقدمت النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض، بينما تنظر محكمة الأسرة قضية نسب الطفلة للمتهم والموجله لحين الانتهاء بالقضية الأصلية.

كتبت نجوى عبد العزيز