حجز قضية متهم في اغتيال النائب العام للحكم

نجوى عبد العزيز:حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة البسطاوى غريب المتهم في قضية "اغتيال النائب العام" للنطق بالحكم بجلسة ٢٣ ديسمبر. وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا في حق المتهم البسطاوى غريب.وأسندت الن

نجوى عبد العزيز:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة البسطاوى غريب المتهم في قضية “اغتيال النائب العام” للنطق بالحكم بجلسة ٢٣ ديسمبر.

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا في حق المتهم البسطاوى غريب.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.