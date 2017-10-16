سيـــاســة

حجز قضية المتهمين في الذهب الكبرى للنطق بالحكم

نجوى عبد العزيز: حجزت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضى، نظر الطعون المقدمة من 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الذهب الكبرى" داخل مطار الأقصر الدولى، للحكم بجلسة ١٨ديسمبر.كانت محكمة الجنايات عاقبت فى أول درجة المتهمين خلال 2012، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتمت إعادة محاكمة المت
16 أكتوبر، 2017 16 أكتوبر، 2017

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نجوى عبد العزيز: 

حجزت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضى، نظر الطعون المقدمة من 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الذهب الكبرى” داخل مطار الأقصر الدولى، للحكم بجلسة ١٨ديسمبر.

كانت محكمة الجنايات عاقبت فى أول درجة المتهمين خلال 2012، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتمت إعادة محاكمة المتهمين.

وبإعادة محاكمتهم عاقبتهم المحكمة فى 15 يناير 2015 بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم وغرامة مالية 5 ملايين جنيه، ومصادرة المضبوطات، بتهم المشاركة فى تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى داخل البلاد من مطار الأقصر 2010.

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