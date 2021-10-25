سيـــاســة

حجز قضية المتهمين بقضية خلية مفرقعات المطرية للحكم

إلى جلسة 25 نوفمبر. 
المال - خاص 5:35 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21 5:35 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21

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قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، حجز قضية محاكمة المتهمين الأربعة في قضية جنايات المطرية؛ لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف “آر بى جى”، والمعروفة بخلية مفرقعات المطرية، وذلك إلى جلسة 25 نوفمبر؛ للنطق بالحكم. 

وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات؛ منها إمداد جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفَلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية.

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كما وجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم؛ منها حيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف “آر بى جى”، وقنبلة دفاعية، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.

نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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