حجز طعون المتهمين بخلية “داعش مطروح” للحكم 23 مارس

نجوى عبد العزيز

قررت محكمة النقض، حجزطعون المتهمين فى القضية المعروفة بـداعش مطروح،تحديد جلسة 23 مارس المقبل للنطق بالحكم ، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد .

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم “داعش ليبيا”، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم في واقعة ذبح 21 قبطيا بدولة ليبيا.

فيما سبق وأن أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة في 25 نوفمبر الماضي،حكمها على المتهمين الطاعنيين بأحكام بإعدام 7 متهمين في القضية، وبمعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين،و غيابيًا وعددهم 5 متهمين بينهم 3 محكوم عليهم بالإعدام، واثنان محكوم عليهما بالسجن المؤبد من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووضع المحكوم عليهم جميعا، عدا المحكوم عليهم بالإعدام، تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة.