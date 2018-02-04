حجز طعن دلتا للانشاء على حكم التغريم للحكم فى مارس

رجب عزالدين قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير فى بيان للبورصة إن دعوى الاستئناف ضد حكم تغريم رئيس مجلس إدارتها على مصطفى عليبة تم حجزها للحكم بجلسة 6 مارس القادم . وقررت المحكمة الاقتصادية فى ديسمبر الماضى تغريم رئيس مجلس إدارة…

رجب عزالدين

قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير فى بيان للبورصة إن دعوى الاستئناف ضد حكم تغريم رئيس مجلس إدارتها على مصطفى عليبة تم حجزها للحكم بجلسة 6 مارس القادم .

وقررت المحكمة الاقتصادية فى ديسمبر الماضى تغريم رئيس مجلس إدارة الشركة مبلغ 500 ألف جنيه والمنع من ممارسة النشاط لمدة سنة.

وقالت الشركة إن ذلك الحكم يتعلق بالجنحة المقامة من نيابة الشئون المالية والتجارية بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، لعدم تنفيذ رئيس مجلس الإدارة لقرار الاستحواذ على كامل الأسهم.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 4.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، مقابل أرباح بلغت 6.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

يبلغ رأسمال الشركة 231 مليون جنيه موزعا بين 23 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم

