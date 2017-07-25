حجز طعن المفصولين من النيابة الإدارية للحكم

نجوى عبد العزيز: قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من جمال سمير محرم المحامى، بصفته وكيلا عن موظفي النيابة الإدارية المفصولين، والتي تطالب بعودتهم للعمل، للحكم بجلسة 23…

نجوى عبد العزيز:

قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من جمال سمير محرم المحامى، بصفته وكيلا عن موظفي النيابة الإدارية المفصولين، والتي تطالب بعودتهم للعمل، للحكم بجلسة 23 سبتمبر.

قالت الدعوى إن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التي يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبعد أن أعلنت الهيئة في 25 ديسمبر 2015 عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها، وبعد أن تقدم الطاعنين لشغل تلك الوظائف ونجاحهم في الاختبار المقرر، صدر حكم المحكمة الإدارية ببطلان قراري الإعلان عن مسابقة التعيينات، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة.