حجز دعوى وقف قرار نقل تماثيل الكباش من الأقصر للقاهرة لـ 11 أبريل

جاء في الدعوى أن هناك خطورة على نقل تلك الآثار

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بوقف وإلغاء قرار نقل 4 تماثيل كباش من فناء معبد الكرنك، بهدف استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة للحكم بجلسة ١١ أبريل المقبل.

وجاء في الدعوى أن هناك خطورة على نقل تلك الآثار، مما يهدد سلامتها ويخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه .

واستندت الدعوى إلى نصوص الدستور والقانون وميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أي قطع أثرية مصرية والتي لا تقدر بثمن، والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.

كتبت – نجوى عبد العزيز