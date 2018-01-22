حجز دعوى منع ترشح فوق السبعين بالانتخابات الرئاسية للحكم

كتبت نجوى عبد العزيز قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة،حجز الدعوى المقامة من محمد سالم، المحامي، والتي يطالب فيها بحظر ترشح كل من بلغ سن سبعين عامًا في الانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح، إلى جلسة 5 فبراير، للنطق بالحكم.وقال سالم: "في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ومع



كتبت نجوى عبد العزيز



قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة،حجز الدعوى المقامة من محمد سالم، المحامي، والتي يطالب فيها بحظر ترشح كل من بلغ سن سبعين عامًا في الانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح، إلى جلسة 5 فبراير، للنطق بالحكم.

وقال سالم: “في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ومع اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية، آن الآوان أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال الخطوات الثابتة في تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الاقتصادي”.

وطالبت الدعوى بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.