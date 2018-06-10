حجز دعوى مساهم للحكم ضد العربية وبولفارا للغزل والنسيج

رجب عزالدينقالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج إن الدعوى المرفوعة ضدها من قبل أحد المساهمين تم حجزها للحكم بجلسة 8 يوليو.وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية أن الدعوى المقامة من المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني والتي كان محددا لها جلسة 9 يونيو الجاري تم حجزها للحكم يوم الأحد المواف

رجب عزالدين

قالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج إن الدعوى المرفوعة ضدها من قبل أحد المساهمين تم حجزها للحكم بجلسة 8 يوليو.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية أن الدعوى المقامة من المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني والتي كان محددا لها جلسة 9 يونيو الجاري تم حجزها للحكم يوم الأحد الموافق 8 يوليو المقبل للحكم.

وتختص الدعوى، بالطعن على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 17 ديسمبر 2016، والمرفوعة من قِبل المساهمين حسام الدين نجيب عبدالغني، وابنيه، وزوجته خديجة محمد عيد.

وسجلت الشركة صافى خسارة قدره 17.5 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر بلغت ـ23.7 مليون في 2016.