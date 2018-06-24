حجز دعوى فرض الحراسة على دلتا للإنشاء والتعمير للحكم

رجب عزالدين:قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير إن الدعوى المرفوعة ضدها من بعض المساهمين لفرض الحراسة تم حجزها للحكم بجلسة 25 يوليو القادم.وأضافت - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد - إن الدعوى رقم 645 لسنة 8 ق والخاصة بطلب بعض مساهمى الشركة بفرض الحراسة على الشركة والمحدد لها جلسة 23 يونيو 2018 ت

رجب عزالدين:

قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير إن الدعوى المرفوعة ضدها من بعض المساهمين لفرض الحراسة تم حجزها للحكم بجلسة 25 يوليو القادم.

وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد – إن الدعوى رقم 645 لسنة 8 ق والخاصة بطلب بعض مساهمى الشركة بفرض الحراسة على الشركة والمحدد لها جلسة 23 يونيو 2018 تم تأجليها لجلسة 25 يوليو للحكم.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 3.5 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 5.6 مليون جنيه فى 2016، نتيجة تراجع الإيرادات إلى 109.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات 160.4 مليون جنيه في العام المقارن.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 231 مليون جنيه، موزعًا بين 23.1 مليون جنيه، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.