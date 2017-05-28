حجز دعوى شيخ الأزهر بوقف برنامج إسلام البحيري للحكم

نجوى عبد العزيز حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، للمطالبة بوقف بث برنامج "مع إسلام"، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على…



نجوى عبد العزيز



حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، للمطالبة بوقف بث برنامج “مع إسلام”، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية “القاهرة والناس”، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج للحكم بجلسة 18 يونيو المقبل. وقال شيخ الأزهر في دعواه، إن “بحيري” اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذي يفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلًا حرية التعبير المكفولة دستوريًا في هدم تراث الأمة.