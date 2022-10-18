حجز دعوى زينة للمطالبة بالمصروفات الدراسية للحكم

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر برئاسة المستشار أحمد الضبع، حجز دعوى الفنانة زينة؛ للمطالبة بالرسوم الدراسية لنجليها إلى جلسة 22 نوفمبر الشهر المقبل للنطق بالحكم.

وغاب الفنان أحمد عز والفنانة زينة اليوم عن جلسة النظر في الدعوى رقم 2898 لسنة 2022، بمحكمة الأسرة بمدينة نصر بشأن مطالبة زينة طليقها أحمد عز بدفع المصروفات الدراسية لنجليهما التوأم.

يذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر قد سبق وأصدرت الحكم في الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، التي تطالب فيها بزيادة نفقة توأمها، وألزمت الأخير بدفع مبلغ 60 ألف جنيه.

كتبت نجوى عبد العزيز