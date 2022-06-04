حجز دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين

حجزت المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة من الإعلامى العراقي نزار الفارس، التي يطالب فيها الفنانة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف لجلسة 25 يونيو للحكم.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”.

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.. ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى.

وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة.

كتبت – نجوى عبد العزيز