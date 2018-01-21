حجز دعوى بنك مصر ضد الحديد والصلب للحكم 13 فبراير

قالت شركة الحديد والصلب المصرية – فى بيان للبورصة اليوم الأحد – إن الدعوى المقامة من بنك مصر ضدها، قد تم حجزها للحكم بجلسة 13 فبراير المقبل.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب المصرية خلال الربع الأول من العام المالي (2017-2018)، تراجع خسائرها بنسبة 18% على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.

وتكبدت الشركة خسائر191 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر 233.5 مليون جنيه للفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، إلى 379.3 مليون جنيه، مقابل مبيعات 326.2 مليون جنيه بالربع المقارن من العام المالي السابق.

وسجلت الشركة مبيعات سنوية بقيمة 1.19 مليار جنيه خلال 2016-2017، مقابل 1.18 مليار بالعام المالي السابق له.

تأسست شركة الحديد والصلب عام 1991 كإحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ( 89.9% )، وتخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 وتمارس أنشطة إنتاج الحديد والصلب والإتجار فيه، واستغلال مناجم الحديد وكل الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.

ويبلغ رأسمال “الحديد والصلب” نحو 976.87 مليون جنيه، موزعاً على 488.4 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.