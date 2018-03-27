حجز دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات للحكم

كتبت نجوى عبدالعزيزقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمسة علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للحكم بجلسة ٣١ مارس المقبل.كانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، أوصت بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجود

كتبت نجوى عبدالعزيز

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمسة علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للحكم بجلسة ٣١ مارس المقبل.كانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، أوصت بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها، بضرورة استعادة كل أصحاب المعاشات للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.

وذكرت الدعوى المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.وجاء في الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأوضحت أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم “معاش ملاليم”.