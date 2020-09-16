سيـــاســة

حجز اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب لتعريض حياة طفلتهما للخطر

على ذمة التحقيقات التى تُجريها النيابة معهما، وذلك في البلاغ المقدَّم ضدهما من وزارة التضامن
المال - خاص 8:53 م, الأربعاء, 16 سبتمبر 20 8:53 م, الأربعاء, 16 سبتمبر 20

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قررت النيابة العامة حجز اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب 24 ساعة على ذمة التحقيقات التى تُجريها النيابة معهما، وذلك في البلاغ المقدَّم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلهما للخطر.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال الإخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.

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حيث كانت وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 قد شاهدت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرالأبوين فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيّرت لون بشرتها لتُجري مقلبًا في الطفلة، الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد وزوجته؛ وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

نجوى عبد العزيز

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