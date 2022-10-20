حجز استئناف نزار الفارس على رفض مطالبة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين

حجزت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادي، استئناف الإعلامي نزار الفارس على رفض مطالبته بتعويض 5 ملايين جنيه من الفنانة رانيا يوسف بتهمة السب والقذف لجلسة 23 نوفمبر المقبل للحكم .

وسبق وأن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برفض الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التى أقامها محامى الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”.

وأضافت الدعوى، أن الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة.

كتبت – نجوى عبد العزيز