لايف

حجز استئناف «متحرش المترو» على حبسه

للنطق بالحكم بجلسة 13 يونيو المقبل
المال - خاص 5:36 م, الأحد, 23 مايو 21 5:36 م, الأحد, 23 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اصدرت محكمة الجنح مستأنف، برئاسة المستشار عمرو مختار، قرارها بحجز الاستئناف  المقدم من “متحرش المترو” على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه.. وذلك للنطق بالحكم بجلسة 13 يونيو المقبل .

كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم بالتحرش في مترو الأنفاق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الفعل الفاضح العلني.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 1188 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة

 ونفى المتهم خلال التحقيقات معه أمام نيابة النزهة تحرشه بالمجني عليها قائلا : كنت بعدل هدومي.. ثم اعترف المتهم بالتحرش بفتاة المترو أمام نيابة النزهة بعدما واجهته بفيديو الواقعة، بأنه هو الذي ظهر بالفيديو، وذلك بعدما فرغت نيابة النزهة فيديو لفتاة تعرضت للتحرش.

كتبت – نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

13 قتيلا في سقوط مأساوي لتلفريك بمنتجع سياحي إيطالي

المال - خاص 5:55 م, الأحد, 23 مايو 21

أب يقتل نجله خنقًا في القاهرة.. ويبرر: يتعاطى المخدرات

أماني عوض 5:05 م, الأحد, 23 مايو 21

«الأعلى للجامعات»: إعفاء الطلاب الفلسطينيين من رسوم الفصل الدراسي الثاني

جهاد سالم 4:55 م, الأحد, 23 مايو 21

الداخلية: غرامة كمامات لـ14.6 ألف شخص و2176 محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق في يوم

أماني عوض 4:51 م, الأحد, 23 مايو 21

تأجيل محاكمة 12 متهما بـ«خلية الإرهابي هشام عشماوي»

المال - خاص 4:43 م, الأحد, 23 مايو 21

«نصب على سيدة لتعيين نجلها».. الأموال العامة تضبط شخصًا بتهمة استغلال النفوذ

أماني عوض 4:31 م, الأحد, 23 مايو 21