حجز استئناف «متحرش المترو» على حبسه

اصدرت محكمة الجنح مستأنف، برئاسة المستشار عمرو مختار، قرارها بحجز الاستئناف المقدم من “متحرش المترو” على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه.. وذلك للنطق بالحكم بجلسة 13 يونيو المقبل .

كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم بالتحرش في مترو الأنفاق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الفعل الفاضح العلني.

ونفى المتهم خلال التحقيقات معه أمام نيابة النزهة تحرشه بالمجني عليها قائلا : كنت بعدل هدومي.. ثم اعترف المتهم بالتحرش بفتاة المترو أمام نيابة النزهة بعدما واجهته بفيديو الواقعة، بأنه هو الذي ظهر بالفيديو، وذلك بعدما فرغت نيابة النزهة فيديو لفتاة تعرضت للتحرش.

كتبت – نجوى عبد العزيز