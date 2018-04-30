حجز استئناف دومة فى إهانة القضاء للحكم

نجوى عبد العزيز:حجزت محكمة المستأنف بمحكمة جنوب القاهرة، الحكم في استئناف أحمد دومة على تغريمه ١٠ آلاف جنيه في إهانة القضاء.كانت محكمة جنح المعادى، قضت برئاسة المستشار ضياء القاضى، بتغريم أحمد دومة 10 آلاف جنيه في إعادة محاكمته بعد قبول طعنه على الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة ال

نجوى عبد العزيز:



حجزت محكمة المستأنف بمحكمة جنوب القاهرة، الحكم في استئناف أحمد دومة على تغريمه ١٠ آلاف جنيه في إهانة القضاء.كانت محكمة جنح المعادى، قضت برئاسة المستشار ضياء القاضى، بتغريم أحمد دومة 10 آلاف جنيه في إعادة محاكمته بعد قبول طعنه على الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء خلال محاكمته بقضية أحداث مجلس الوزراء.



وكانت محكمة النقض قبلت في 25 مايو الماضى، الطعن المقدم من أحمد دومة، على حبسه 3 سنوات، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.