حجز إعادة محاكمة متهم بداعش حلوان للنطق بالحكم إلى 16 أكتوبر

قررت محكمة أمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد حجز إعادة محاكمة عمرو مجدي إبراهيم عيد في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ووهي القضية المعروفة إعلاميا بـ ” تنظيم خلية داعش حلوان ” وذلك لجلسة 16 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وإدراجه بقوائم الكائنات الإرهابية.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
كتبت نجوى عبد العزيز