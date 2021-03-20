الإسكندرية

حجز إداري واسترداد لـ 3 قطع أراضٍ بمساحة 158 فدانا من غير الجادين في وادي النطرون

في محافظة البحيرة
السيد فؤاد 1:46 ص, الأحد, 21 مارس 21 1:46 ص, الأحد, 21 مارس 21

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أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً .

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة م/ السيد حمزة واللجنة المشكلة لإسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون بإسترداد ٣ قطع أراضي بمساحة إجمالية ١٥٨ فدان ( ٦٠ فدان – ٤٠ فدان – ٥٨ فدان ) من غير الجادين، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليهما .

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هذا ويؤكد اللواء المحافظ على إستمرار تلك الحملات لإستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها .

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بقلم السيد فؤاد

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