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حجر صحي على قرية المعتمدية بكرداسة اعتبارا من اليوم

كإجراء احترازي..
المال - خاص 10:34 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20 10:34 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

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أعلنت محافظة الجيزة أنه حرصا علي سلامه المواطنين سوف يتم حجرا صحيا علي قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة اعتباراً من اليوم بناءً علي التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة 14 عشر يوماً حفاظا عليهم وذويهم.

يأتي ذك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد

وأكدت محافظة الجيزة علي اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وألبان أطفال للمنازل وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضيه حرجة إلى المستشفيات، فضلاً عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وفي هذا الإطار كلف محافظة الجيزة مديريات ( التموين – التضامن – الجمعيات الاهلية ) لتوفير كافة السلع التمونية والخبز والخضروات والفاكهة وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين و اليوم الواحد بها كافة متطلباتهم .

وأكدت أنها سوف تعمل وكافة أجهزتها علي توفير أي متطلبات اخري للقرية وبما يلبي اي احتياجات للمواطنين فوراً.

وكلفت كلا من مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية.

وبدأت المحافظة في نشر سيارات تحمل مكبرات الصوت تجوب شوارع القرية لنشر التوعية الصحية اللازمة والتعاون مع الأجهزة الامنية والتنفيذية حتي الانتهاء من تلك المرحلة الاستثنائية .

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بقلم المال - خاص

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