«حجر صحي بقرية سياحية».. مصر للطيران: الطائرة العائدة بمصريين من واشنطن ستهبط في مرسى علم

أكد رئيس شركة مصر القابضة للطيران أن الطائرة العائدة بمصريين من واشنطن فجر اليوم ستهبط في مطار مرسى علم بدلا من مطار القاهرة، على أن يقضي العائدون 14 يوميا في الحجر الصحي بإحدى القرى السياحية في مرسى علم بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف صندوق تحيا مصر بتحمل نفقات إقامة استعادة المصريين العالقين في الخارج.

وقال زكريا في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد :القرار حماية للمواطنين العائدين وكذلك للمواطنين في مصر، البعض عائد من دول تشهد تفشيا كبيرا لفيروس كورونا، الطائرة بدل ما تنزل في مطار القاهرة هتنزل في مرسى علم، هيقعدوا 14 يوما في حجر صحي بقرية سياحية.

وكانت شركة مصر للطيران قامت بتسيير عدد من الرحلات الاستثنائية لاستعادة مصريين عالقين في الخارج، وخلال الأيام الماضية رفض عدد من المصريين العائدين من الكويت الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما وقرروا العودة إلى منازلهم مع وعد بالتزامهم بالحجر الصحي المنزلي.

وأضاف رئيس شركة مصر للطيران: الرحلة القادمة سيكون عليها 290 مواطنا، هناك طائرة أخرى راجعة من واشنطن بعد بكرة لم يتحدد مكان هبوطها.

وأكد أن إجمالي عدد المصريين الذين نجحت مصر للطيران في استعادتهم من الخارج منذ بداية أزمة كورونا وما لحقها من وقف حركة الطيران في مختلف الدول العالم بلغ أكثر من 2000 مواطن.

ولفت إلى أنه يتم اتخاذ مختلف إجراءات التعقيم والتطهير للطائرات قبل وأثناء الرحلات، وذكر أن آخر الرحلات الاستثنائية التي ستسيرها مصر للطيران لاستعادة المصريين العالقين بالخارج ستكون بعد يومين.

وتابع : نقلنا أعداد تتعدى الـ 2000 راكب مصري من مختلف دول العالم .. آخر رحلة ستكون بعد بعد بكرة الفجر.. بعدها لن يكون هناك رحلات أخرى حتى وقف حظر الطيران.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد في مؤتمر صحفي اليوم أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل نفقات إقامة المصريين العائدين من الخارج في أماكن الحجر الصحي ينطبق على المصريين العالقين في الخارج من كانوا في زيارة استثنائية وليس المقيميين في دول أخرى ولديهم أعمال ثابتة هناك.