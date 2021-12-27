حجرز دعوى استئناف «أرابيا انفستمنتس» ضد شركة بيجو للحكم

أرابيا انفستمنتس تفصح عن آخر تطورات نزاعها مع شركة بيجو الفرنسية للسيارات

أخطرت شركة“أرابيا انفستمنتس هولدنج البورصة المصرية بحجز دعوى استئناف شركتها التابعة “القاهرة لصناعة السيارات” ضد شركة بيجو الفرنسية للحكم بجلسة 28 فبراير المقبل.

وأصدرت محكمة مصرية في يناير الماضي حكما بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضد بيجو أوتوموبيل الفرنسية.

وقالت أرابيا انفستمنتس في إفصاح للبورصة المصرية آنذاك (24 يناير الماضى) إن منطوق الحكم كان بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا لنظر هذه الدعوى ورفض التدخل الهجومي.

ويتعلق أصل الدعوى بتعويضٍ طالبت به أرابيا انفستمنتس هولدنج “العربية للاستثمارات سابقًا”بسبب انسحاب شركة بيجو من التعاقد معها.

أرابيا انفستمنتس : القاهرة للسيارات تطالب بتعويض 150 مليون يورو

يُشار إلى أن شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات التابعة للعربية للاستثمارات هى المنخرطة فى النزاع باعتبارها الطرف المباشر فى التعاقد.

وتطالب الشركة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من مجموعة “بي إي إيه” مالكة العلامة التجارية “بيجو”.

وتلقّت “القاهرة للتنمية وصناعة السيارات” فى نوفمبر 2017، خطابًا من شركة بيجو يفيد عدم نيتها الاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهما منذ سنوات طوال بقطاع السيارات.

واعترضت القاهرة للتنمية على هذا القرار آنذاك باعتباره مفاجئًا، ولجأت للقضاء لتعويضها عما تسبب فيه من أضرارٍ لحِقت بها فى السوق.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة لشركة أرابيا انفستمنتس ارتفاع صافى أرباحها إلى 57.3 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 54 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال إلى 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 1.23 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تراجعت خسائرها خلال التسعة أشهر إلى 5.6 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 6.8 مليون جنيه خلال الفترة من 2020.