حجازي يعتمد نتيجة تنسيق مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة تنسيق مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM .

وذلك للطلاب المتقدمين للالتحاق في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بنين، بنات، ومدرسة المتفوقين بعين شمس (بنين)، للعام الدراسى 2022/ 2023.

جاء ذلك بناء على نتيجة الاختبارات الإلكترونية التى وردت من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي فى هذا الشأن.

وكذلك البيان الإحصائي الخاص بأعداد الطلاب المطلوب تسكينهم بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنين / بنات) والوارد من وحدة STEM.

تنسيق مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال تنسيق مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، الخاصة بالطلاب المجتازين للاختبارات الإلكترونية .

وكذلك تسكينهم على المدارس وفقًا للسعات المتاحة بكل مدرسة، ورغبات الطلاب وذلك على النحو التالى:

مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنين) عدد (15) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 1000 طالب.

مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنات) عدد (14) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 990 طالبة.

مدرسة المتفوقين بعين شمس عدد (1) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 96 طالب. َ

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سيتم إعلان النتيجة اليوم على الموقع الرسمي للوزارة.

وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://stemresult.emis.gov.eg/

على أن يتم إتاحة إجراءات التظلم من النتيجة للطلاب لدى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بداية من الأحد 2022/9/11، وحتى الخميس الموافق 2022/9/15 بدون مقابل مادى.