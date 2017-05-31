حجازي يبحث مع قائد حلف شمال الأطلنطى للتطوير التعاون المشترك

بدور إبراهيم قال العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إن الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، التقى الفريق دينيس ميرسير قائد قيادة حلف شمال الأطلنطى للتطوير، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً. وأضاف المتحدث فى بيان رسمى، أن اللقاء تناول بحث أوجه تعزيز التعاون الع



بدور إبراهيم

قال العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إن الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، التقى الفريق دينيس ميرسير قائد قيادة حلف شمال الأطلنطى للتطوير، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

وأضاف المتحدث فى بيان رسمى، أن اللقاء تناول بحث أوجه تعزيز التعاون العسكرى بين القوات المسلحة وحلف شمال الأطلنطى ، فى ظل تطورات الأوضاع الراهنة والتحديات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأكد رئيس الأركان، عمق الروابط الراسخة التى تجمع مصر بحلف شمال الأطلنطى والدول الأعضاء به، معرباً عن تطلع مصر إلى المزيد من التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين القوات المسلحة وقوات الحلف فى المجالات العسكرية المشتركة.

من جانبه، أشاد قائد قيادة حلف شمال الأطلنطى للتطوير بجهود مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب والتطرف ، ودورها الداعم للأمن والإستقرار على المستويين الإقليمى والدولى.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.