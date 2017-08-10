حجازي يبحث حل الأزمة الليبية مع سفير أمريكا في طرابلس

بدور ابراهيم التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق توماس وولدهوسر قائد القيادة الإفريقية الأمريكية وبيتر بودى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والوفد المرافق لهما . وتناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع علي الساحة الليبية والجهود الإقليمية والدولية ا

بدور ابراهيم

التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق توماس وولدهوسر قائد القيادة الإفريقية الأمريكية وبيتر بودى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والوفد المرافق لهما .

وتناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع علي الساحة الليبية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الوفاق بين كافة الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية ونتائج الجهود واللقاءات المختلفة التى استضافتها مصر مؤخرًا ونتائج الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة الليبية .

وأكد حجازى حرص مصرعلي أهمية تنسيق الجهود واستغلال النجاحات التى تحققت حتى الآن لإستكمال العملية السياسية والتوصل لحلول تحقق طموحات الشعب الليبى واستكمال بناء المؤسسات الوطنية للدولة ، مع الالتزام الكامل بالثوابت الوطنية الليبية والتى يأتى فى مقدمتها الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية .

وأشاد قائد القيادة الإفريقية الأمريكية والسفير الأمريكى لدى ليبيا بالجهود المصرية المبذولة للخروج من حالة الانسداد السياسى الحالى وأكد على أهمية إستمرار آليات التنسيق الدائم لخلق أفق سياسي يجمع مختلف الفصائل والقوى الفاعلة فى ليبيا وصولاً إلى الحلول السياسية التى تحقق أمن وإستقرار الدولة الليبية .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير المصرى فى ليبيا .