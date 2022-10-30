حجازي ورئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات يبحثان المشروعات المشتركة لتطوير التعليم

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والمهندس محمد زين العابدين رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع والوفد المرافق له.

وناقش اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي .

وكذلك المبادرات التي تهدف إلى بناء إنسان مصري مفكر ومبتكر ومبدع في ضوء المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، وتؤكد على تنمية الإبداع لدى الطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازي علي أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأشاد الوزير بالقدرات التكنولوجية المتطورة لمنتجات العربية للتصنيع وكذلك مساهماتها في تطوير وتحديث العملية التعليمية وتلبية احتياجات الوزارة من تجهيزات وفقًا لرؤية مصر 2030.

و أعرب رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع عن تقديره لجهود وزير التعليم فى تطوير العملية التعليمية.

وأشاد بالاهتمام ببناء اقتصاد المعرفة واستحداث مادة المشروعات البحثية التي تعمل على تنمية مهارات البحث العلمي والتفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات وتعزيز التفكير الإبداعي والناقد.

فضلًا عن نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال لدى الطلاب.

حضر اللقاء الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي والدكتورة شیرین حمدی مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

كما حضر اللقاء الدكتور محمد سامی مستشار الهيئة بمصنع الطائرات لتطوير التعليم الإبداعي، والدكتور مصطفی قدری مستشار الهيئة بمصنع الطائرات لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

والمهندس أحمد الفقي المسئول التنفيذي للمدارس الرسمية الدولية للهيئة بمصنع الطائرات، والدكتور أيمن حلمي مستشار الهيئة بمصنع الطائرات للتحول الرقمي.