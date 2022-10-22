«حجازي» و«أبو غزالة» يناقشان ملفات التعاون في تطوير التعليم

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية.

وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون في مجال تطوير التعليم.

وأشار الوزير إلي دور الدكتور طلال أبو غزالة في المجال التربوي واهتمامه وانشغاله بقضايا تطوير التعليم في المنطقة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير، خطة تطوير التعليم المصري، وتغيير المنظومة التعليمية بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم.

ولفت إلى أن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تضع الطلاب على مسار التقدم والمعرفة، وبناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة.

ومن جانبه ثمن طلال أبو غزالة الجهود المبذولة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والقرارات الجريئة والشجاعة منذ توليه المنصب.

وذلك من أجل تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء المستقبل.

وأشار إلى أن مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات والاستشارات للوزارة، وتسخير كل ما تملك، من أجل المشاركة في تطوير العملية التعليمية، خلال الفترة المقبلة.

فضلا عن التطلع إلى تعاون مشترك كبير ، وخاصة في “محو الأمية الرقمية”، بهدف خدمة مصر، وبناء مستقبلها.