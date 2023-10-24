«حجازي» : دور المعلم في المستقبل إنتاج المعرفة..و2500 مدرسة ثانوية تمتلك بنية تكنولوجية

قال الدكتور رضا حجازي التربية والتعليم، ان التعليم الرقمي أصبح ضرورة حتمية وليس رفاهية، خاصة وأن المستقبل سيكون له وظائف مختلفة تماما بمواصفات مغايرة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم علي هامش المؤتمر الذي عقدته شركة “هواوي تكنولوجيز مصر” للإعلان عن نتائج مشروع المدارس المفتوحة المدعومة بالتكنولوجيا للجميع.

وأضاف “حجازي” أن الكتب الورقية لم تعد الأساس، بل المواد التعليمية الرقمية لذلك يجب توافر معلمين مختلفين قادرين على إعداد مناهج تعليمية رقمية.

ورأي أن دور المعلم في المستقبل سيكون إنتاج المعرفة والإبداع وتنمية مهارات الطلاب، و شكل التعليم سيتغير خلال الـ ٥ سنوات القادمة، لافتا إلي أنه يوجد 25 مليون طالب في مصر ، بالإضافة إلي 2500 مدرسة ثانوية لديها بنية تكنولوجية قوية.

في سياق متصل، أكد “حجازى” أن المدارس المفتوحة بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم عن بعد يعكفان حاليا علي إعداد دورات تدربيبة لخدمة المعلمين.

وتابع : “لدي الوزارة نظام حوكمة تعمل علي تطبيقه ، قائلا : نستثمر في قدرات المعلمين، مهما كانت المناهج جيدة نحتاج لمعلمين متطورين وأكفاء، التكنولوجيا يجب أن تدمج في المنظومة التعليمية” .

وقال إن لدينا آلية لانتقاء المعلمين تمتاز بالشفافية والنزاهة المطلقة و نحن على استعداد كامل لنقل التجربة المصرية لكل الدول الأفريقية.