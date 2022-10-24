حجازي: حوكمة التعليم وتصنيف المدارس الخاصة والدولية أسوة بالفنادق السياحية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم حوكمة التعليم الخاص، والبداية ستكونت في إدارة منطقة القاهرة الجديدة التي تضم عددا كبيرا من المدارس الخاصة والدولية، مضيفًا: سيتم تصنيف المدارس مثل الفنادق السياحية بعدد النجوم السياحية مش بحاجة تانية، والمصروفات ستحدد هذا الإطار ـ على حد وصفه .

وأضاف أنه سيتم تحديد المصروفات الدراسية والزيادة السنوية، سيتم العمل عليه، مشيرًا إلى الشراكة مع رجال الصناعة والمستثمرين والمجتمع المدني لرسم السياسات وآليات متابعتها وتقييمها، مع تقديم حوافز استثمارية للمستثمرين في مجال التعليم.

وتابع “حجازي”، أنه سيتم تحديد متطلبات سوق العمل من الخريجين الشباب وطبيعة المهارات المطلوبة لسوق العمل وذلك من خلال التنسيق مع وزارتي القوي العاملة والصناعة.

من جهته، قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أهمية الاستثمار في التعليم العالي أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة، والتركيز خلال الفترة القادمة في التعليم الخاص.

وأضاف عاشور، أن ذلك من خلال ربط المؤسسات التعليمية بإحتياجات سوق العمل، وتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحسين مهارات القوي العاملة الحالية، وخلق فرص عمل عالية الجودة، وزيادة الدخل.

جاء ذلك خلال جلسة خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم، من فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وتستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية، بما يعزز دور شركاء التنمية في النهوض بالتعليم المصري سواء العام، أو الفني، إضافة إلى التعليم العالي.