حجازي: تطوير التعليم كان حتميا لأن مفيش حد هيتشغل مجاملة

‏‎استضاف حزب مستقبل وطن، مساء اليوم الثلاثاء، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في ندوة نقاشية حول مستقبل التعليم.

‏‎جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الحزب مع السادة الوزراء لتعريف الرأي العام بحجم التحديات والإنجازات.

‏‎حضر اللقاء المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب، د. سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والنائبة ماجدة البكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب.

‏‎كما شارك اللواء يحيي العيسوي ، أمين التنظيم ،

النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمد صبري ، أمين الشئون البرلمانية ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات

‏‎ وأكد “رشاد” في بداية اللقاء أن الدكتور رضا حجازي وزير التعليم ساهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه القطاع التعليمي، وكنا شاهدين على ذلك في مجلس النواب.

‏‎من جانبه قال الدكتور رضا حجازي، إن المنظومة التعليمية تعاني العديد من الشائعات، وأن تطوير التعليم أمر حتمي، وما تم بناءه لابد أن نكمله، قائلا: “أنا جاي استكمل المبني ودي قناعتي، لكن بآليات مختلفة تشعر المواطنين أن هناك تغيير على أرض الواقع”.

‏‎وأضاف حجازي: “عايزين ولادنا يذاكروا ويتعلموا، تعلم حقيقي، لأنه لما نطلع طالب واخد شهادة بالغش أو بسهولة الامتحان، عندما يكون في المستقبل لن يُرحم، خاصة وأن مستقبل الوظائف غامض، لذلك يجب أن أعد الطلاب بسمات شخصية ومهارات مختلفة للتكيف مع تلك المتغيرات.

وأضاف: “مفيش حد هيشغل حد مجاملة، كل اللي هيشتغل هيشتغل بقدراته، لذلك كان فإن تطوير التعليم كان حتميا”.

‏‎وأشار إلى أن اكتشاف الموهوبين ضروري، لأن اكتشاف الموهوبين هو من يصنع الفارق، مشيرًا إلى أن الحفظ في التعليم لم يعد مجديا، ونحتاج إلى وصول الطالب إلى التلعيم المنتج للإبداع.

‏‎وأوضح أن التكنولوجيا ليست بديلا عن المعلم ولكنها مساعدة له، لذلك يجب أن تدمج في البرنامج الدراسي وليست موازية له، مضيفا بأن “نسبة المشاهدة منخفضة القنوات التعليم رغم التكلفة التي حظيت بها”.

‏‎وتابع: “سنبدأ بتشغيل السمارت بورت والداتا شو سنعرض عليها المواد الدراسية، وسنقوم بتحميلها على فلاشة ورفعها إلى اليوتيوب واذاعتها على القنوات التعليمية بمواعيد محددة، وهذا سيساعد على التقليل من الخصوصية.

ولفت الي أن هذا الأمر مثمر، لأن ما يقدم في التليفزيون في 30 دقيقة يقدمه المعلم في ساعة، كما أنه يواجه أزمة نقص المعلمين”.

‏‎وحول أعمال السنة، قال: “طول مفيش اعمال سنة، فالعلاقة بين الطالب والمعلم ضعيفة، لذلك سوف نقوم بحوكمة الأمر من خلال تخصيص 5 درجات على المواظبة على الحضور، ومثلهم على السلوك، و10 درجات للامتحان التحريري الذي سيقوم به موجه المادة وسيكون موحد على مستوى المدرسة وليس معلم الفصل”.

‏‎وحول نظام الثانوية، قال: إن الرئيس السيسي وافق على أن يكون 15% للأسئلة المقالية، وهي نسبة جيدة لأن الفكرة لي أن يذاكر الطالب لإنتاج الإجابة، ويستفيد من خلال التعلم والإنتاج.

وعقب الدكتور سامي هاشم في نهاية كلمة الوزير ببعض النقاط التي شملتها كلمته، حيث اكد دعم اللجنة الكامل لسيادته في مهمته الوطنية ومواجهة كافة التحديات..

وقامت السيدة النائبة ماجدة بكري بفتح حوار موسع مع النواب تبادلوا فيه المناقشة ووجهوا خلاله مجموعة من الاسئلة والاستفسارات للسيد الوزير.

وفي نهاية اللقاء تم تقديم درع الحزب للوزير دعمًا وتقديرًا لسيادته في مهمته الحالية التي تعد أهم أعمدة الأمن القومي المصري.

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