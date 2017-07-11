حجازى يبحث الأوضاع بليبيا مع رئيس القيادة الأفريقية الأمريكية

بدور إبراهيمالتقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق توماس وولد هوسر، قائد القيادة الإفريقية الأمريكية، وبيتر بودى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، والوفد المرافق لهما الذى يزور مصر حالياً.تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود



بدور إبراهيم

التقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق توماس وولد هوسر، قائد القيادة الإفريقية الأمريكية، وبيتر بودى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، والوفد المرافق لهما الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الوفاق الوطنى الليبى فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها مصر لتسوية الأزمة الليبية من خلال إجراءات عملية لإنهاء حالة الإنسداد السياسى فى ليبيا ، وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة مع الإلتزام الكامل بالثوابت الوطنية الليبية والتى يأتى فى مقدمتها الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة خالية من التطرف والإرهاب .

وأكد حجازى حرص مصر على دعم العملية السياسية من خلال الحوار الوطنى الليبى ، والتوصل إلى حلول توافقية للقضايا الجوهرية التى تؤثر على استقرار الأوضاع فى ليبيا لإستكمال بناء هيكل الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وثمن قائد القيادة الإفريقية الأمريكية والسفير الأمريكى لدى ليبيا الدور المحورى لمصر لإعادة الإستقرار إلى ليبيا إنطلاقًا من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ، مؤكداً توافق الرؤى مع الجهود المصرية الداعمة للحوار والتوافق الليبى لخلق مناخ سياسى يجمع مختلف الفصائل والقوى الفاعلة لتحقيق الأمن والإستقرار فى ليبيا والمنطقة.

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير المصرى فى ليبيا.