ثقافة وفنون

حجاج عبد العظيم : شخصيتي في «النمر» ليست كوميدية

ما زال مستمرًا في تصوير مشاهده في مسلسل النمر حاليًا
أحمد حمدي 11:25 ص, السبت, 17 أبريل 21 11:25 ص, السبت, 17 أبريل 21

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قال الفنان حجاج عبد العظيم لـ«المال» إن شخصيته التي يقدمها في مسلسل النمر في شهر رمضان سيحدث فيها الكثير من التحولات المفاجئة خلال الحلقات القادمة.

وأضاف أنها شخصية ليست كوميدية مثل الأدوار التي اعتاد المشاهدون منه تقديمها في مسلسلات سابقة، لكن رغم ذلك يشعر الجمهور بأنه يضيف فيها بعض اللمسات الكوميدية أثناء مشهد اختطافه مع محمد عادل أمام بطل العمل وهنا الزاهد في الحلقة التي تم عرضها الساعات الأخيرة.

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وتابع عبد العظيم انه ما زال مستمرا في تصوير مشاهده في مسلسل النمر حاليا، برغم انه انتهى من نسبة كبيرة من مشاهده في العمل الأيام الماضية.

لافتا إلى أنه تجمعه جلسات مع الفنانين نيرمين الفقي وهنا الزاهد في كواليس التصوير دائمًا، وفريق العمل كان مميزًا بهذا المسلسل.

مسلسل “النمر” تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل،

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بقلم أحمد حمدي

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