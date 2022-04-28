حتى 6 مايو.. الداخلية تواصل قبول طلبات التقدم لحج القرعة

واصلت وزارة الدخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة والتي تستمر حتى انتهاء المدة المحددة المقرر لها، يوم الجمعة الموافق 6/5/2022، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1443هـ/2022.

واستقبل الطلبات بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمختلف مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية، عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02).

وقد لاقت الإجراءات التي إتخذتها وزارة الداخلية، لتسهيل تلقي الطلبات إستحسان المواطنين، لما لها من مردود إيجابي في التيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد.