حتى 50 ألف جنيه ومعاش شهرى.. «التضامن» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث سوهاج

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج صرف مبلغ 50000 جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25000 جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة بحادث طريق سوهاج الصحراوي، وكذلك دعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهرى للأسر التى فقدت عائلها، بالإضافة إلى تقديم جميع أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة.

وكانت القباج قد تابعت حادث التصادم الذى وقع مساء أمس الثلاثاء على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج بدائرة مركز جهينة، حيث اصطدام ميكروباص بسيارة نصف نقل على الطريق والذى أسفر عن وفاة 17 شخصا و3 حالات إصابة تم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعى.

وفي غضون ذلك وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث رأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وجار المتابعة حاليا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بسوهاج والمساعدة في استخراج شهادات الوفاة وتقديم جميع أوجه الرعاية للمصابين وأسرهم.